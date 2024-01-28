نداء عاجل من شعبة السيارات لـ المصريين في الخارج.. فيديو

أشاد المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بمد العمل بقانون استيراد المصريين في الخارج للسيارات 3 أشهر أخرى.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، "تنبأت في البداية أنه سيتم مد العمل بالمبادرة، ووضعت آمالا كثيرة على المبادرة وقلت أنها ستحقق ما لا يقل عن 3 مليارات دولار".

وأضاف المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، "يجب على المصريين في الخارج والداخل أن يتكاتفوا، ولابد من المصريين في الخارج مساندة الدولة في الوقت الحالي، وأتمنى من أبنائنا العاملين في الخارج أن يتنبهوا لهذه الجزئية لكي تنجح المبادرة وتحقق الأهداف المرجوة منها".