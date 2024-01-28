أخبار السيارات | مقارنة بين جاك J7 وMG6 موديل 2024 في مصر.. أرخص تويوتا أوتوماتيك جديدة خلال العام الجاري

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة المعرضة للبيع، وجاءه هذه الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي الأزمات العالمية التي مرت بقطاع صناعة السيارات الجديدة ، وجاءه هذه الأزمة بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من طرازات السيارات الصينية التي تنتمي لفئة السيارات السيدان ، بعد إقبال المواطنين المصريين علي شراء هذه السيارات لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيا حديثة ومن ضمن هذه السيارات سيارة جاك J7 و MG6 موديل 2024 .

كشفت شركة أركوكس " Arcfox" عن مجموعة سياراتها الجديدة منها سيارة Arcfox Alpha S السيدان ، وسيارة Arcfox Alpha T الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وأطلق عليهم أسم Arcfox Alpha S Forest Pro 650E .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 عالمياً بشكل غير متوقع وسريع، ذلك بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وأثرت علي إنتاج السيارات الجديدة بمختلف فئاتها، وأثرت علي عدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين، وإذا تواجده يتم بيعها بأسعار باهظة الثمن ولك يعود إلي السعر الإضافي " الاوفر برايس" الذى يتم وضعه علي سعر السيارة الأصلي.

سوق السيارات المصري للمستعمل ينتشر به الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنون، لتساعدهم على التنقل والذهاب إلى التسوق بأسرهم، بجانب مساعدتهم على الذهاب لأعمالهم، وتم توفير تلك السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بـ الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق.