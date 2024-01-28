رئيس شعبة السيارات: مصر الدولة الوحيدة بالعالم لا تسمح بدخول المستعمل

قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن العالم تأثر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن الأزمة في مصر مضاعفة نتيجة بعض القرارات التي زادت من الأزمة

وضمن تلك القرارات عدم دخول السيارات إلا موديل الجديد ونحن في بداية العام الجديد ولا نستطيع استيراد سيارة موديل عام 2023.



وأضاف "أبو المجد" خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو أديب"في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن إلغاء القرار سنة 1998 الذي يمنع دخول السيارات إلا إذا كانت حديثة وإلغاء القرار يزيد من معروض السيارات بالتالي ينخفض سعرها.



وأوضح رئيس تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بدخول سيارات مستعملة ونحن في حاجة إلى زيادة المعروض من السيارات.

لدينا 5 ملايين سيارة ملاكي تقريبًا في دولة سكانها أكثر من 110 ملايين

وأشار إلى أن لدينا 5 ملايين سيارة ملاكي تقريبًا في دولة سكانها أكثر من 110 ملايين ومعنى هذا كل شخص من بين 21 شخص لديه سيارة وحجم المبيعات في العام بلغ 100 ألف سيارة مقارنة بالمغرب يتم بيع مليون سيارة في العالم.