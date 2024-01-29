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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يفتتح البرنامج التدريبي "إعداد قادة الوطن العربي"

صدى البلد

شهد  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في حفل افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، بعنوان إعداد قادة الوطن العربي، وذلك في مركز المؤتمرات بمدينة الأقصر تحت شعار LEADERS 2030.

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وتقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة.

وقال الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين: نحن سعداء للغاية باستضافة جامعة الأقصر لهذه النسخة من البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، من المهم الإشارة هنا إلى أن هذا البرنامج يهدف لمواجهة التحديات المعاصرة والاستجابة لها بشكل فعال ومبدع، من خلال تأهيل سفراء من الجامعات العربية المختلفة.

ومن جانبه قال  الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، إن البرنامج التدريبي يستهدف طلاب الجامعات العربية من ٢٠ دولة عربية بجانب طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك تزويدهم بمهارات القيادة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا البرنامج فى إطار الاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي القادر على تحمل المسئولية.

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات التى تنمى مهارات  القيادة اللازمة لبناء الشخصية، والتعرف على الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وكذلك مناقشة الحقائق التاريخية عن أهم الإكتشافات الأثرية في مصر، والتوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة فى محاربة الأفكار غير السوية.

كما يتضمن البرنامج ورش عمل ذاتية حول المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي، والخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، هذا بالاضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

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الأقصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحاد الجامعات العربية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر تحقيق التنمية المستدامة مواجهة التحديات المعاصرة

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