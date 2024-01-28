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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يتفقد الجانب المخصص لمنتجات التعليم الفني بمعرض ديارنا

صدى البلد

زار  الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الجانب المخصص لمنتجات التعليم الفني من المشغولات الفنية والأخشاب، بمعرض ديارنا الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، بميدان أبو الحجاج بالأقصر.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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أشاد خالد بمستوى المعروضات سواء أعمال خشبية كطاولات ثابتة وأخرى قابلة للطي وكراسي، ومقاعد رياض أطفال، أو أعمال فنية كرسوم يدوية ورسم بالخيوط ونحت على الخشب.

وعن المعرض قال خالد " أشعر بالفخر أن جميع هذه المعروضات صنعت بأيدي أبنائي من طلبة التعليم الفني سواء تم تنفيذها أثناء الحصص أو كنتاج الامتحانات الاعملية، وأطمح لهذه الأنامل الذهبية أن ترفع اسم مصر عالياً خفاقاً بمشاريعهم الخاصة بعد التخرج، وتصديرهم لهذه المنتجات للخارج".

رافق خالد خلال زيارته عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني، وفاء محمود مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية، وعبد الوهاب محمد موجه عام النجارة.

ومن داخل المعرض التقى خالد "الفنانة أمنية" من أصحاب الهمم والتي تقوم بصناعة الشموع العطرية، أعرب خالد عن إعجابه بالمنتجات التي تقدمها، وأشاد خالد بمشاركة أصحاب الهمم في مثل هذه المعارض.

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