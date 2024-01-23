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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد الوكالة الإسبانية للتعاون الدول

استقبل  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر،  وفدًا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي؛ لبحث سبل التعاون، وتنفيذ مشروعات لدعم وتمكين المرأة بمحافظة الأقصر.

 

ضم الوفد كل من: السيدة إيفا سولريز، منسق الوكالة بمصر، والسيدة ماريا تارانكون، مسؤول برنامج المرأة بالوكالة، بحضور  الدكتور  أسامة ابو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور قرشي سعدي، مدير حاضنة مسار  لريادة الأعمال بجامعة الأقصر.

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وتناول اللقاء بحث سبل التعاون لتنفيذ مشروع؛  لدعم المرأة في محافظة الأقصر؛  ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة بوسيلة مبتكرة حيث يعمل على تنمية المهارات التكنولوجية والتقنية لسيدات محافظة الأقصر،   وتأهيلهن لمواكبة التطورات الحالية في سوق العمل، والتحول للعمل الحر.

ومن المقرر أن تقوم بتنفيذ المشروع، مؤسسة إنرووت للتنمية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولية الإسبانية.

وفي ختام اللقاء وجه فريق الوكالة الإسبانية، الشكر لرئيس جامعة الأقصر؛ لما يبذله من جهود على كافة المستويات لدعم المرأة، من خلال تنفيذ القوافل الطبية والتوعوية، والأنشطة المختلفة.

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