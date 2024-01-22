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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الأقصر يلتقي مع وفد من طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية

صدى البلد

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لقاءً مفتوحاً مع وفد من طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية فرع الأقصر، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومدير المدرسة عبدالرحمن علي عبد الراضي.

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وقام محافظ الأقصر، خلال اللقاء بالترحيب بالطلاب وحثهم على أهمية التسلح بالعلم والمعرفة وكل متطلبات العصر مع التحلي بالأخلاق وقيم الولاء والانتماء للوطن حتى يكونوا قادةً مميزين ومؤثرين لأنهم يمثلون المستقبل الواعد لمصر.

كما قام محافظ الأقصر بتقديم عرض مختصر للطلاب عن مقومات محافظة الأقصر السياحية والزراعية والصناعية بهدف إثراء معلوماتهم.


كما أجرى المحافظ حوارا مفتوحاً مع طلاب المدرسة، وأجاب على كافة أسئلتهم التي تنوعت في شتى المجالات المتعلقة بمحافظة الأقصر، حيث أثنى المحافظ على طريقة عرضهم ، مؤكدا أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الارتقاء بالتعليم وتطويره فى مقدمة الأولويات لإحداث التنمية فى مصر من خلال إعداد طالب قادر على التفكير والابداع ومؤهل لسوق العمل ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

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