مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن واقعة مثيرة تتعلق بلاعب أفريقي انتقل الي أحد الأندية المصرية، ثم عاد مجددا لفريق اخر بهوية مختلفة، ما أثار حالة من الجدل.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على "فيسبوك":"والله العظيم هذه قصة حقيقية لاعب أفريقي احترف في نادي مصري، وكان عمره حسب جواز السفر 28 سنة بعد موسمين تم الاستغناء عنه، فوجئت به بعد موسم واحد يعود للاحتراف في نادي آخر بالدوري المصري باسم آخر، وبجواز سفر يظهر أن عمره أقل من 20 سنة"

مباريات سموحة في مرحلة حسم الدوري

ويستعد سموحة لخوض سلسلة من المواجهات "العيار الثقيل" أمام صفوة أندية الدوري المصري لحسم مراكز المقدمة والمقاعد الأفريقية.

يستهل نادي سموحة مشواره في مرحلة حسم لقب الدوري بمواجهة قوية أمام إنبي على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية. ثم يخرج الفريق لمواجهة الأهلي في ستاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية، قبل أن يعود للإسكندرية لملاقاة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي على ملعب برج العرب.

وتبرز كذلك المواجهة الجماهيرية المرتقبة أمام الزمالك في ستاد برج العرب، قبل أن يختتم الفريق هذه المرحلة بملاقاة بيراميدز على ستاد السويس الجديد.