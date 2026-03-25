ضوء أخضر للحرب .. الجمهوريون يُسقطون قرار تقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

رفض النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، مجدداً قراراً يهدف إلى إلزام الرئيس دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونجرس على أي عمل عسكري أمريكي مستقبلي ضد إيران.

صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 47 صوتاً مقابل 53 لرفض القرار، حيث انضم السيناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه، بينما صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان مع الجمهوريين لعرقلته، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

هذه هي المرة الثالثة منذ بدء النزاع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران التي يُجبر فيها الديمقراطيون على إجراء تصويت غير ناجح بشأن صلاحيات الحرب مع إيران.

تعهد الديمقراطيون بمواصلة الضغط لإجراء التصويتات حتى يدلي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث بشهادتهما علناً بشأن إيران في مبنى الكابيتول.

وحتى الآن، لم يعقد الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون أي جلسات استماع علنية بشأن النزاع، على الرغم من عقد جلسات سرية للأعضاء.

حتى لو تم تمرير الإجراء، فإنه سيواجه معركة شاقة في الكابيتول هيل، حيث كان سيحتاج إلى الصمود أمام عملية تعديل كاملة في مجلس الشيوخ قبل الانتقال إلى مجلس النواب، ثم إلى حق النقض الرئاسي المحتمل الذي يتطلب تصويت ثلثي الأصوات لتجاوزه.