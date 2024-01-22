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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محاضرات فى اهتمام الأسرة بمشاكل الأطفال .. بـ ثقافة الأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "إهتمام الأسرة بمشاكل الأطفال" ألقتها وفاء السيد موضحة بأن الأم والأب هما الخلية الأولى لنشاة الطفل، والتوازن بين الأم والأب في سلوك الأسرة وعدم السلبية في ردع السلوك السيئ وتحقيق مبدأ العدالة بين الأطفال والأسرة، والعناد والغيرة والخوف و الانطوائية من أهم مشاكل الأطفال، وتقدم التكنولوجيا ووجود وسائل الإتصال التى تستحوذ على أكبر قدر من وقت الأطفال، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان" التعليم الأون لاين "ألقاها سيد صدقي متحدثا عن بداية التعليم عن بعد أون لاين، ونقل الخبرات في جميع المجالات، وفوائد التعليم الأون لاين.

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عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "استثمار البيئة الصحراوية في تنمية الزراعية" ألقاها محمد حنفي متحدثا عن نبذة عن صحاري مصر، والتركيز على الزراعة في الصحاري رغم تنوع الإستثمار، ونماذج من المشروعات الزراعية في مصر، وجهود الدولة في المشروعات القومية التى وجهت إليها القيادة السياسية، وكذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الجيش والشرطة عيون باتت تحرس في سبيل الله" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن عينان لاتمسيها النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، والشرطة صمام الأمن الداخلي، وجيش مصر العظيم الذي تحرس الحدود.

أعد قصر ثقافة حاجر العديسات دوري ثقافي لرواد القصر أدارته هناء يونس، بينما أقام قصر ثقافة الطود عرض مسرح عرائس بعنوان" الأمانة والنظافة الشخصية" أداء هند مصطفى، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "نهاية القزم" سردتها غادة محمد، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية بقلم الرصاص نفذها محمد إبراهيم.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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