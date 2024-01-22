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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الأقصر يختتم فعاليات ورش عمل لتحسين أداء الأمانات الفنية الفرعية

صدى البلد

      
 اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، ورشتي عمل لتحسين أداء الأمانات الفنية الفرعية باعتبارها لجنة تسیریة مسئولة عن تنسيق وتنفيذ عمليات التعليم والتدريب المزدوج على مستوى المحافظة، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وبحضور عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني.

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يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتحسين حوكمة منظومة التعليم والتدريب المزدوج في مصر وتفعيل ودعم أدوار ومسئوليات شركاء التعليم والتدريب المزدوج في المحافظات.

 

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