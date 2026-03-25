خلايا نحل بالشرقية لرفع مياه الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة بمختلف المراكز والمدن

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة التنسيق الكامل والفعّال بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وغرف العمليات الفرعية، لتوحيد الجهود حتى الانتهاء تماماً من رفع كافة تجمعات المياه. وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لسرعة توجيه معدات الشفط والكسح للمناطق الحيوية والأنفاق، مع التأكد من انتظام عمل محطات الرفع بكامل طاقتها لضمان تيسير الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول الميداني والإشراف المباشر على انتشار المعدات بنطاق كل مركز، ومتابعة أعمال تطهير بالوعات الأمطار وصيانة أعمدة الإنارة وعزلها بشكل آمن، كما تواصل رئاسة المراكز والوحدات المحلية عملها على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستجابة الفورية لبلاغات الطوارئ، وضمان استقرار الأوضاع الميدانية بجميع مراكز ومدن المحافظة.