السعودية.. اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية والرياض



أعلنت وزارة الدفاع السعودية نجاح وحدات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير مسيّرتين في منطقتي الشرقية والرياض.



ومنذ قليل ؛ ذكرت وزارة الدفاع السعودية أن وحدات الدفاع الجوي السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.

وفي وقت لاحق، أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 32 مسيّرة في المنطقة الشرقية، إلى جانب رصد وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة.

بدورها، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني إنذاراً من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، في محافظة الخرج؛ للتحذير من خطر.

وكان المالكي قد نوه، أمس الثلاثاء، بأنه جرى اعتراض وتدمير 44 مسيرة في المنطقة الشرقية.

يشار إلى أن الدفاع المدني قد لفت إلى تغيير نغمة زوال الخطر في المنصة الوطنية للإنذار المبكر، إلى صوت يشبه الرسائل النصية العادية يظهر على شاشة الجوال إجبارياً، لتمييزها عن نغمة وقوع الخطر.

ووفق بيانات وزارة الدفاع، نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير نحو 759 طائرة مسيرة، و51 صاروخًا باليستيًا، و7 صواريخ كروز، استهدف معظمها منطقتَي الشرقية والرياض.