الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وجهة غير متوقعة.. أحمد الطيب يكشف مصير صلاح بعد الرحيل عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
كشف المعلق الرياضي أحمد الطيب عن الوجهة الأقرب لـ محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، بعد إعلان رحيله اليوم عن النادي بشكل مفاجئ امس الثلاثاء.

وكتب الطيب عبر حسابه على "فيسبوك": «محمد صلاح إلى أمريكا»، في إشارة إلى أن الوجهة الأقرب لصلاح خلال الفترة المقبلة قد تكون الدوري الأمريكي.

أسدل النجم المصري محمد صلاح الستار على مسيرته مع نادي ليفربول، بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران ملعب “أنفيلد”، وذلك عقب إعلانه الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويُعد صلاح أحد أبرز لاعبي ليفربول عبر تاريخه، بعدما نجح منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من روما الإيطالي عام 2017، في تحقيق العديد من الإنجازات وصناعة أرقام قياسية خالدة في تاريخ النادي.

بطولات محمد صلاح مع ليفربول

حقق صلاح مع ليفربول عددًا من الألقاب الكبرى، أبرزها:

الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019–2020، والذي أنهى صيام الفريق عن اللقب لمدة 30 عامًا.

دوري أبطال أوروبا 2018–2019، وسجل خلاله هدفًا في المباراة النهائية أمام توتنهام.

كأس العالم للأندية 2019.

كأس السوبر الأوروبي 2019.

كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021–2022.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كاراباو” (مرتين).

الدرع الخيرية 2022.

أرقام قياسية وإنجازات فردية

ترك محمد صلاح بصمة استثنائية على مستوى الأرقام الفردية، حيث:

أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا 3 مرات (2018، 2022، 2025).

توج بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي 4 مرات، معادلًا رقم تييري هنري.

يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 255 هدفًا.

يُعد أكثر لاعب مساهمة في الأهداف (تسجيل وصناعة) لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

واختتم محمد صلاح مسيرته مع ليفربول كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، بعدما ساهم في إعادة الفريق لمنصات التتويج وترك إرثًا كرويًا سيظل خالدًا في ذاكرة جماهير “الريدز”.

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي في المنزل .. بالقشطة والزبادي

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي

هل المكرونة تسبب زيادة الوزن؟
هل المكرونة تسبب زيادة الوزن؟
هل المكرونة تسبب زيادة الوزن؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحليب يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحليب يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحليب يوميًا؟

نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا

