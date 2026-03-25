رد فعل صادم من أحمد شوبير بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بتعليقه على إعلان محمد صلاح رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "بعد رحيل محمد صلاح.. وداعًا لتشجيع ليفربول"، في إشارة واضحة إلى ارتباطه بتشجيع الريدز بوجود النجم المصري داخل صفوف الفريق"

وأعلن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول رحيله رسميا عن الريدز نهاية الموسم الكروي الحالي بشكل رسمي.

وقال صلاح في مقطع عبر حسابه بموقع فيس بوك: شكرًا لجمهور ليفربول على دعمه.. لقد دعمتوني في أصعب مراحلي ولن أنسى هذا الأمر أبدًا.

وأضاف: لسوء الحظ جاء هذا اليوم.. سأغادر ليفربول بعد نهاية الموسم.

إنجازات صلاح مع ليفربول

توج بالدوري الإنجليزي (مرتين)، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد، كأس الرابطة (مرتين)، السوبر الأوروبي، درع الخيرية.