البابا تواضروس يستقبل الأنبا أكسيوس لبحث ملفات إيبارشية المنصورة
برلماني لبناني: حزب الله أراد ربط لبنان بالجبهة الإيرانية دفاعا عن الحرس الثوري
خطوط الإمداد تحت القصف.. ضربة إسرائيلية في بحر قزوين تستهدف التحالف الروسي الإيراني
واقعة مأساوية .. مصرع سيدة على يد نجلها في أسوان بعد طعنها بسلاح أبيض
25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق
ظلام في إسرائيل.. انقطاع الكهرباء عن نتانيا شمال تل أبيب بعد الهجوم الإيراني
الهجمات تتوالى.. تدمير 4 مُسيّرات استهدفت المنطقة الشرقية في السعودية
مفاوضات بدون إسرائيل.. داني دانون: تل أبيب خارج محادثات أمريكا وإيران في باكستان
تصدّي ناجح.. الدفاعات الجوية الكويتية تُحبط هجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة مُعادية
دلع واستهتار .. «دروجبا» يُهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام الترجي
مع تحذيرات العاصفة والأمطار .. 8 نصائح طبية لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

واصلت أسعار الدواجن التراجع في المزارع والأسواق، عقب انتهاء عيد الفطر 2026، بعد أن شهدت ارتفاعات قوية خلال وبعد شهر رمضان وسط زيادة ملحوظة في الطلب .

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 81 جنيها منحفضه تحت مستوى الـ 85 جنيها بعد أن كانت قد وصلت إلى 106 جنيهات، فيما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 91 و95  جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء في المزارع والأسواق  ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 81 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 91 و95 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 106 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 110 و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين9 و10  جنيهات.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 100 و105 جنيهات.

سعر البانيه: بين 220 و230 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 130 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 60  و65 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 ل 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

دار الإفتاء

ما المراد بالاعتداء في الطهور؟.. الإفتاء تحذر: منهي عنه شرعًا

بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة

بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة لتقديم الدعم في المجالات الصحية والأكاديمية

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: استمرار عمل لجان الفتوى بالأزهر رغم سوء الأحوال الجوية غدا

بالصور

مع تحذيرات العاصفة والأمطار .. 8 نصائح طبية لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا

نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا

أسرار عمل الكشري المصري في المنزل .. بنفس طعم المحلات

طريقة عمل الكشري المصري في المنزل
طريقة عمل الكشري المصري في المنزل
طريقة عمل الكشري المصري في المنزل

أضرار شرب الشاي بكثرة .. 8 آثار جانبية قد تصيبك دون أن تدري

أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة
أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة
أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة

هل شرب الكركدية يرفع الضغط أم يخفضه؟ .. دراسة توضح

كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟
كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟
كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟

فيديو

رحلة شاب مع مرض نادر

40 يومًا .. بداية رحلة شاب مع مرض نادر تنتهي بقصة أمل ودعم من المجتمع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

