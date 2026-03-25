صواريخ حزب الله تغيّر المصير.. نهاية مأساوية لجندية إسرائيلية قبل أشهر من زفافها

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل المستوطنة الإسرائيلية نوريل دوبين، من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال خلال القصف الصاروخي الذي شنّه حزب الله أمس الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونون العبرية، أن نوريل دوبين، البالغة من العمر 27 عاماً، كانت من المفترض أن تتزوج خلال ستة أشهر، لكنها قُتلت جراء قصف صاروخي كثيف استهدف الجليل الأعلى.

وشمل قصف حزب الله نحو 30 صاروخًا، سقط معظمها في مناطق مفتوحة وفقًا للسياسة المتبعة، وتم اعتراض بعضها.

كانت دوبين تقيم سابقًا في مستوطنة بهضبة الجولان، وانتقلت في السنوات الأخيرة إلى منطقة الجليل، وكان من المقرر زواجها بعد ستة أشهر.