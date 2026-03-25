صالح جمعة: أوضة لبس الأهلي «بايظة» .. وهذه الأسماء لازم ترحل

أكد صالح جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن غرفة ملابس النادي الأهلي هذا الموسم تشهد العديد من الأزمات بسبب الفوارق المادية بين اللاعبين.

وقال صالح جمعة، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو»: إن الأهلي يقدم مستوى سيئًا منذ بداية الموسم، ولا يصح أن يكون خط الهجوم بهذه الإمكانيات مع هذا المستوى الذي يظهر به الفريق.

وأضاف: «كل صفقات الأهلي لم يكن لها أي تأثير، فلا زيزو قدم شيئًا يُذكر، ولا حتى إمام عاشور، باستثناء فترات قليلة، دون وجود إضافة حقيقية».

وتابع: «لا بد من رحيل بعض الأسماء، مثل بيكهام، وأحمد عيد، وطاهر طاهر، ومحمد شريف».

وواصل: «وسام أبو علي أكثر لاعب لم يكن من المفترض رحيله، ومن الوارد تعويض رحيل زيزو وتريزيجيه، لكن الأهلي لن يتمكن من تعويض إمام عاشور».

واختتم: «غرفة الملابس هذا الموسم صعبة داخل الأهلي، وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، في ظل وجود فوارق مادية كبيرة، ما يجعل كل لاعب ينظر إلى ما يحصل عليه الآخر».