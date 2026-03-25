أعظم سفير رياضي .. عمرو محمود ياسين يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

علّق السيناريست عمرو محمود ياسين، على رحيل محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه على فيسبوك: "رحلة محمد صلاح في ليفربول كانت بالنسبة لي زي الحلم الجميل اللي كل الوقت خايف اصحى واكتشف أنه حلم والنهاردة بس صحينا وحقيقي زعلت رغم إني عارف إن الرحلة كانت قد قاربت على الانتهاء".

وتابع: “شكرًا محمد صلاح على الأيام الجميلة اللي خلتنا نعيشها كمصريين وإحنا بنستمتع بيك كأعظم سفير رياضي في تاريخ مصر بأكبر المحافل الرياضية العالمية، شكرًا على كل لحظة فخر خليتنا نشعر بيها بسببك وهتفضل رحلتك دي ملهمة لكل إنسان عنده طموح وأحلام في مجاله بالتوفيق لك يا ملك فيما هو قادم”.

وأسدل النجم المصري محمد صلاح الستار على مسيرته مع نادي ليفربول، بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران ملعب “أنفيلد”، وذلك عقب إعلانه الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويُعد صلاح أحد أبرز لاعبي ليفربول عبر تاريخه، بعدما نجح منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من روما الإيطالي عام 2017، في تحقيق العديد من الإنجازات وصناعة أرقام قياسية خالدة في تاريخ النادي.

بطولات محمد صلاح مع ليفربول

حقق صلاح مع ليفربول عددًا من الألقاب الكبرى، أبرزها:

الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019–2020، والذي أنهى صيام الفريق عن اللقب لمدة 30 عامًا.

دوري أبطال أوروبا 2018–2019، وسجل خلاله هدفًا في المباراة النهائية أمام توتنهام.

كأس العالم للأندية 2019.

كأس السوبر الأوروبي 2019.

كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021–2022.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كاراباو” (مرتين).

الدرع الخيرية 2022.