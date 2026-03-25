محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم .. الأرصاد تحذر من موجة من عدم الاستقرار | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بتطبيق العمل من المنزل بسبب سوء الأحوال الجوية

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواجهة سوء الأحوال الجوية.

النجم الدولي محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

أسدل النجم المصري محمد صلاح الستار على مسيرته مع نادي ليفربول، بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران ملعب “أنفيلد”، وذلك عقب إعلانه الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

مصطفى بكري : إيران تطالب الخليج بدفع 100 مليار دولار ومثلها من أمريكا لوقف الحرب

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى أن السيناريوهات المقبلة اخطر مما حدث وما تم بالأمس لن يتم بالغد.

غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر: سقوط كميات كبيرة من الأمطار على مناطق متفرقة بالجمهورية

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خاصة بعد التحذير من موجة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية غدا .

تعليق الدراسة قرار صائب لضمان سلامة الطلاب والمعلمين

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن قرار تعليق الدراسة يُعد قرارًا صائبًا، مشيرةً إلى أن الأولوية يجب أن تكون لسلامة الطلاب والمعلمين، خاصةً مع احتمالية تعرض بعض الطلاب لحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

انتشار الفرقة 82 المحمولة جوا تمهيدا لاحتمال شن عملية برية في إيران.. تفاصيل

كشف موقع أكسيوس عن انتشار الفرقة 82 المحمولة جوا تمهيدا لاحتمال شن عملية برية في إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تفاصيل حزمة التيسيرات الثانية للتسهيلات الضريبية

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الضريبي.

ترامب: لدينا علاقات رائعة مع دول الخليج.. مفاوضات جارية بشأن إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها علاقات رائعة مع دول الخليج، موضحا أن القادة الحاليون في إيران يختلفون تماما عن السابقين، مؤكدا أن إيران قدمت لنا "هدية كبيرة" مرتبطة بالنفط.

آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بإن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجتمع مع وزراء المستوى الأمني والسياسي عقب تداعيات التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث عن وجود مفاوضات ومباحثات بين طهران وواشنطن للوصول إلى صفقة وتهدئة ووقف العمليات التي توجهها إسرائيل وأمريكا لمصافي النفط ومنشآت الطاقة والغاز.

الأرصاد تعلن حالة الطوارئ: منخفض قطبي وأمطار غزيرة تضرب أغلب المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من الغد سيكون هناك حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه لم نمر بتلك الحالة في ذروة فصل الشتاء.