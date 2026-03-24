الأرصاد تعلن حالة الطوارئ: غدًا منخفض قطبي وأمطار غزيرة تضرب أغلب المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من الغد سيكون هناك حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه لم نمر بتلك الحالة في ذروة فصل الشتاء.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سنتأثر بحالة قوية من الأمطار الغزيرة في معظم محافظات الجمهورية، نتيجة منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا، سيبدأ في مطروح والسلوم، وسيمتد لمعظم محافظات الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات المطلة على البحر المتوسط، سيكون هناك أمطار غزيرة، وستمتد للقاهرة، وسيتم تساقط حبات البرد.

وأشارت منار غانم إلى أنه سيكون هناك إنخفاضا في درجات الحرارة، مؤكدة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل ما بين 16 و 17 درجة مئوية.