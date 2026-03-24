"إلزموا منازلكم".. الأرصاد تُحذر من سيول تضرب 10 محافظات وانخفاض درجات الحرارة غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين بشأن حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، مؤكدة ضرورة توخي أقصى درجات الحذر وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى في المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية .

انخفاض الحرارة وسيول ساحلية

وكشف خبراء الأرصاد عن انخفاض ملموس في درجات الحرارة غداً الأربعاء بقيمة تصل إلى 4 درجات مئوية، وسط توقعات بنشاط رياح قوية تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/ساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. كما حذرت الهيئة من تعرض 10 محافظات ساحلية لموجة من السيول الشديدة نتيجة التجمع الكثيف للسحب الرعدية.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية

تتعرض محافظات القاهرة والوجه البحري لموجة أمطار متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة، مع احتمالية تشكل تجمعات لمياه الأمطار في الميادين والأنفاق.

وحذرت التقارير من ضربات قوية للبرق تصاحب السحب الرعدية، خاصة في المناطق الساحلية وسيناء.

إضافة إلى نشاط الرياح قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية.

إرشادات السلامة العاجلة:

وجهت الجهات المعنية حزمة من التعليمات للمواطنين لضمان سلامتهم خلال الساعات القادمة، أبرزها:

تجنب الوقوف تحت أعمدة الإنارة أو ملامسة الأكشاك الكهربائية منعاً للصعق.

الابتعاد عن الأشجار العالية ولوحات الإعلانات الضخمة بسبب سرعة الرياح.

القيادة بهدوء وترك مسافات أمان كافية على الطرق السريعة.

تجنب التواجد في مخرات السيول أو المناطق المنخفضة في المحافظات الساحلية.