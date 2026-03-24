الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمطار ورعد .. الأرصاد تحذر من طقس غدٍ الأربعاء

حالة الطقس غدا
رشا عوني

تشهد حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 25 مارس 2026 على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها: من المتوقع أن تشهد البلاد الأربعاء المقبل حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، تتوافر فرص سقوط أمطار شديدة الغزارة تستمر لساعات على أغلب المناطق، وسط رياح عاصفة شديدة البرودة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية، جميع محافظات الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى أغلب أماكن المناطق التالية: شمال الصعيد وشمال الوادى الجديد وخليج السويس وسيناء

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة وتستمر على مناطق عديدة إلى ساعات بكميات كبيرة مما تجعلها ترفع منسوب المياه فى الطرق والأنفاق وتجمعات كبيرة للمياه تعمل على حدوث فيضانات محلية محدودة ببعض الأماكن، بالإضافة لتشكل السيول على بعض مناطق الصعيد وخليج السويس وسيناء.

صوت رعد شديد

كما توقعت خرائط الطقس سماع أصوات الرعد الشديدة بالعديد من المناطق ومما قد يرافقه من نشاط للصواعق الهابطة وكذلك الرياح العاصفة الهابطة بشكل مفاجيء، وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ مع يوم الأربعاء بسبب تعمق الكتلة الهوائية القطبية فى أغلب طبقات الجو ليشعر العديد بطقس شديد البرودة نهارًا وقارس ليلًا.

رياح قوية

وذلك مع الرياح الشديدة العاصفة والتي ستنشط على أغلب الأنحاء لكن ستكون مركز أكثر من عند القاهرة الكبرى والوادى الجديد و خليج السويس وسيناء وحتى جميع محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

انخفاض درجات الحرارة الأربعاء والخميس

ومن المتوقع استمرار الأنخفاض فى درجات الحرارة يوم الخميس 26 مارس على معظم المناطق خاصة خلال ساعات الليل، استمرار فرص الأمطار ولكنها اقل من يوم الأربعاء من خفيفة الى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية تغزر على السواحل الشمالية الشرقية وتتقدم ايضا خفيفة إلى متوسطة إلى الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد ووسطه.

