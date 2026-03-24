سيول | الأرصاد تحذر من حالة الطقس .. وهذا موقف التعليم والأزهر

يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة أولياء الأمور، عن حالة الطقس، في ظل التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس

وأعلنت الهيئة عن بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم على أقصى السواحل الشمالية الغربية، خاصة مناطق السلوم ومطروح والعلمين.

وأوضحت في بيان رسمي أن هذه الحالة ستتوسع اعتبارا من يوم الأربعاء 25 مارس 2026 لتشمل معظم أنحاء الجمهورية، مع توقعات باضطرابات جوية قوية.

وتتمثل أبرز ملامح هذه الحالة في:

سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا.

نشاط ملحوظ للرياح على أغلب المناطق، قد يكون مثيرا للرمال والأتربة ويؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وحذرت الهيئة من فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية، قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، خاصة في سيناء وشمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وذلك على فترات متقطعة.

كما تشمل الأمطار الغزيرة عددا من المحافظات، من بينها مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والغربية والمنوفية والشرقية.

وفي المقابل، يتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تشتد خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والفيوم وبني سويف والمنيا، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد أحيانا، بينما تشهد مناطق من وسط وجنوب الصعيد والصحراء الغربية وجنوب البحر الأحمر أمطارا خفيفة إلى متوسطة.

وأشارت الأرصاد إلى أن سرعة الرياح ستتراوح بين 40 و50 كم/س، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع احتمالية تدهور مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، خاصة في الصحراء الغربية وجنوب البلاد.

كما يتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات.

ونبهت الهيئة إلى مخاطر مصاحبة للسحب الرعدية، مثل نشاط الرياح الهابطة واحتمال حدوث برق وتساقط البرد، فضلا عن تجمع مياه الأمطار في بعض المناطق، مع ضرورة تجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة.

كما أشارت إلى احتمال تساقط الثلوج ليلا على مرتفعات جنوب سيناء.

وفي ضوء هذه التوقعات، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بمنح جميع المدارس على مستوى الجمهورية إجازة يومي الأربعاء والخميس، للطلاب والمعلمين وكافة العاملين، حفاظا على سلامتهم وتحقيقا لتكافؤ الفرص.

كما أعلن الأزهر الشريف، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تعليق الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية خلال اليومين نفسيهما، كإجراء احترازي في ظل سوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين.