تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلات الجيوب الأنفية مع تغيرات الطقس، خاصة في فترات الانتقال بين الفصول، حيث يمكن أن تؤدي تقلبات درجات الحرارة والرطوبة إلى أعراض مزعجة مثل احتقان الأنف والصداع، وفي بعض الحالات قد تصل إلى نوبات الصداع النصفي.

الفرق بين حساسية الطقس وحساسية الأنف

وحسب موقع American Sinus Institute، فإن هناك طرقًا بسيطة يمكن أن تساعد في الوقاية من مشكلات الجيوب الأنفية المرتبطة بتغيرات الطقس، بالإضافة إلى خيارات علاجية متاحة للحالات الأكثر شدة.

وأوضح الأطباء أن أعراض مثل العطس واحتقان الأنف قد تنتج عن أسباب مختلفة، لذلك من المهم تحديد السبب الرئيسي لاختيار العلاج المناسب.

وتشمل الأسباب:

ـ التهاب الأنف غير التحسسي الناتج عن تغير الطقس

ـ حساسية الأنف الناتجة عن مسببات مثل حبوب اللقاح

ـ تغيرات الرطوبة ودرجات الحرارة

وأكد الخبراء أن التهاب الأنف غير التحسسي لا يستجيب عادة لمضادات الهيستامين، لأنه لا ينتج عن مسببات حساسية، بينما قد تساعد أدوية إزالة الاحتقان في تخفيف الأعراض البسيطة.

علاقة الضغط الجوي بمشكلات الجيوب الأنفية

وتشير الدراسات إلى أن التغير في الضغط الجوي قد يؤثر على الجسم بطرق مختلفة، منها:

ـ زيادة الضغط على الجيوب الأنفية

ـ تغير تدفق الدم

ـ ارتفاع احتمالات الإصابة بالصداع النصفي

ـ الشعور بآلام في الرأس

ويعتقد الأطباء أن متابعة حالة الطقس والتغيرات الجوية قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة على اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة.

طرق علاج مشكلات الجيوب الأنفية

وتختلف طرق العلاج حسب شدة الحالة، وتشمل:

ـ أدوية إزالة الاحتقان

ـ أدوية الحساسية

ـ بخاخات الأنف الطبية

ـ التدخلات الطبية في الحالات المزمنة

وفي الحالات الشديدة، قد يلجأ الأطباء إلى إجراءات طبية حديثة مثل توسيع الجيوب الأنفية بالبالون، وهي تقنية تساعد على فتح الممرات الأنفية بدون جراحة تقليدية، مما يقلل الألم ويسرع التعافي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح الأطباء بزيارة متخصص الأنف والأذن والحنجرة في الحالات التالية:

ـ استمرار الاحتقان لفترة طويلة

ـ الصداع الشديد المتكرر

صعوبة التنفس

ـ عدم الاستجابة للأدوية

نصائح للوقاية من مشكلات الجيوب الأنفية مع تغير الطقس

يمكن تقليل الأعراض من خلال بعض الخطوات البسيطة مثل:

ـ تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد

ـ شرب كميات كافية من الماء

ـ استخدام جهاز ترطيب الهواء

ـ متابعة توقعات الطقس

ـ استشارة الطبيب عند تكرار الأعراض