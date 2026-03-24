غلق وتشميع كافيهات مخالفة بأرض اللواء وقطع المرافق عنها
طوارئ بالمحافظات.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة "سيول الأربعاء والخميس"
الأربعاء والخميس | توجيهات عاجلة في التنمية المحلية بسبب اضطراب الطقس
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
بالصور

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
آية التيجي

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلات الجيوب الأنفية مع تغيرات الطقس، خاصة في فترات الانتقال بين الفصول، حيث يمكن أن تؤدي تقلبات درجات الحرارة والرطوبة إلى أعراض مزعجة مثل احتقان الأنف والصداع، وفي بعض الحالات قد تصل إلى نوبات الصداع النصفي.

الفرق بين حساسية الطقس وحساسية الأنف

وحسب موقع American Sinus Institute، فإن هناك طرقًا بسيطة يمكن أن تساعد في الوقاية من مشكلات الجيوب الأنفية المرتبطة بتغيرات الطقس، بالإضافة إلى خيارات علاجية متاحة للحالات الأكثر شدة.

وأوضح الأطباء أن أعراض مثل العطس واحتقان الأنف قد تنتج عن أسباب مختلفة، لذلك من المهم تحديد السبب الرئيسي لاختيار العلاج المناسب.
وتشمل الأسباب:
ـ التهاب الأنف غير التحسسي الناتج عن تغير الطقس
ـ حساسية الأنف الناتجة عن مسببات مثل حبوب اللقاح
ـ تغيرات الرطوبة ودرجات الحرارة

وأكد الخبراء أن التهاب الأنف غير التحسسي لا يستجيب عادة لمضادات الهيستامين، لأنه لا ينتج عن مسببات حساسية، بينما قد تساعد أدوية إزالة الاحتقان في تخفيف الأعراض البسيطة.

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

علاقة الضغط الجوي بمشكلات الجيوب الأنفية

وتشير الدراسات إلى أن التغير في الضغط الجوي قد يؤثر على الجسم بطرق مختلفة، منها:
ـ زيادة الضغط على الجيوب الأنفية
ـ تغير تدفق الدم
ـ ارتفاع احتمالات الإصابة بالصداع النصفي
ـ الشعور بآلام في الرأس

ويعتقد الأطباء أن متابعة حالة الطقس والتغيرات الجوية قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة على اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة.

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

طرق علاج مشكلات الجيوب الأنفية

وتختلف طرق العلاج حسب شدة الحالة، وتشمل:
ـ أدوية إزالة الاحتقان
ـ أدوية الحساسية
ـ بخاخات الأنف الطبية
ـ التدخلات الطبية في الحالات المزمنة

وفي الحالات الشديدة، قد يلجأ الأطباء إلى إجراءات طبية حديثة مثل توسيع الجيوب الأنفية بالبالون، وهي تقنية تساعد على فتح الممرات الأنفية بدون جراحة تقليدية، مما يقلل الألم ويسرع التعافي.

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح الأطباء بزيارة متخصص الأنف والأذن والحنجرة في الحالات التالية:
ـ استمرار الاحتقان لفترة طويلة
ـ الصداع الشديد المتكرر
صعوبة التنفس
ـ عدم الاستجابة للأدوية

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

نصائح للوقاية من مشكلات الجيوب الأنفية مع تغير الطقس

يمكن تقليل الأعراض من خلال بعض الخطوات البسيطة مثل:
ـ تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد
ـ شرب كميات كافية من الماء
ـ استخدام جهاز ترطيب الهواء
ـ متابعة توقعات الطقس
ـ استشارة الطبيب عند تكرار الأعراض

بالصور

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

