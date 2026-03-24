بعد تحذيرات الطقس خلال الساعات المقبلة.. نصائح هامة لقائدى المركبات

تشهد حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تتعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتحرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث نشرت مجموعة من النصائح والإرشادات المرورية التي تهدف إلى توعية قائدي المركبات بكيفية القيادة الآمنة في مثل هذه الظروف.

وتأتي هذه النصائح لتؤكد أهمية الالتزام بقواعد المرور واتخاذ الحيطة والحذر؛ لتقليل الحوادث، وضمان الوصول الآمن.

نصائح مرورية للقيادة في الطقس السيئ:

- خفض سرعة السيارة لـ30 كم/ساعة.

- ⁠إضاءة جميع أنوار السيارة مع إضاءة النور الأمامي في الوضع المنحفض.

- ⁠استخدام أنوار الانتظار وأنوار الشبورة لزيادة وضوح الرؤية

- ⁠فتح زجاج الشيارة بدرجة تسمح لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- ⁠استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

- ⁠الالتزام بالحارة المرورية وتجنب السيارات بأي حال من الأحوال.

- ⁠مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- ⁠الالتزام بتعليمات رجل المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة.