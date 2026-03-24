جروح وكدمات.. القبض على طرفي مشاجرة بالسلاح الأبيض في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة وإلقاء الحجارة وإضرام النيران بأحد الشوارع بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم ثان المحلة بين طرف أول (4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح وكدمات") وطرف ثان (شخصان "أحدهما مصاب بجرح قطعى") جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة ثان وثالث المحلة ، لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب وإستخدام أحد أفراد الطرف الأول سلاح أبيض فى التعدى.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.. وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات ، وأقر الطرف الأول بإضرام النيران بالشارع أمام منزل الطرف الثانى بإستخدام مادة قابلة للإشتعال "بنزين".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.