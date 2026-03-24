في سيتي ستارز ومطار برج العرب.. مقار جديدة لإصدار رخص القيادة الدولية

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية بما يسهم فى تقديم خدمة أمنية عصرية وميسرة ترتقى إلى مستوى تطلعات المواطنين فى الجمهورية الجديدة وفى هذا الإطار.

قامت الوزارة بالتوسع فى تقديم خدمة إصدار رخص القيادة الدولية للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين من خلال افتتاح مقراً جديداً لتقديم هذه الخدمة بمول سيتى ستارز بالقاهرة فى خطوة تستهدف تعزيز إنتشار نقاط تقديم الخدمة داخل مواقع حيوية تشهد كثافات مرتفعة من المترددين .

وفى السياق ذاته شهد مطار برج العرب الدولى إفتتاح مقر جديد لإصدار رخص القيادة الدولية فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى تقديم هذه الخدمة داخل المطارات المصرية إلى جانب مراكز التسوق والمناطق الحيوية الآخرى خلال الفترة المقبلة بما يضمن إتاحة الخدمة لقطاع أكبر من المواطنين والمقيمين داخل الجمهورية.

ويأتى ذلك إستكمالاً لما تم إفتتاحه وتشغيله مؤخراً من مقرين لتقديم الخدمة بصالة السفر رقم 3 بمطار القاهرة الدولى بجانب مقر آخر داخل مبنى إيرمول بما يسهم فى تسهيل الإجراءات وإختصار الوقت على المواطنين والمقيمين.



ويعكس هذا التوسع نهج وزارة الداخلية فى تطوير آليات العمل وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للجمهور بما يحقق سهولة الوصول إليها ويعزز من جودة الأداء فى إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات أمنية متطورة تواكب متطلبات العصر .





