القبض على 7 أشخاص رقصوا فى الشارع بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية متضمنا قيام بعض الأشخاص الذين يجوبون أحد الشوارع بقنا مستقلين مركبة تروسيكل والرقص بإستخدام مكبرات صوت ومن بينهم إثنين بدون ملابس علوية.

وبالفحص تم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم 7 طلاب - مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه احتفالا بعيد الفطر المبارك، وتم بإرشادهم ضبط مركبة التروسيكل "بدون لوحات معدنية" و 2 مكبر صوت.

وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.