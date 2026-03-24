ضبط طالب ابتز فتيات واستدرجهن لممارسة الأعمال المنافية للأداب عبر مواقع التواصل

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات ماتم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، بشأن تضرر عدد من المواطنين من قيام أحد الأشخاص بإنشاء مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعي، والتحصل على صور خاصة لبعض الفتيات بقصد إبتزازهن وإستدراجهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه للواقعة).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد إبتزاز الفتيات وإستدراجهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.