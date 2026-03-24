القبض على قائد ميكروباص صدم شخصا بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الإدعاء بقيام قائد سيارة "ميكروباص" بالإصطدام بأحد الأشخاص ولاذ بالهرب بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (عامل "مصاب بكدمة بالذراع" – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) وبسؤاله أقر بأن الواقعة بتاريخ 19/الجارى حال سيره بدائرة مركز شرطة سوهاج ، وعدم تحريره محضر بالواقعة لتماثله للشفاء.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص المشار إليها "بدون رخصة تسيير" وقائدها (سائق "لايحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.