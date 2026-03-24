القبض على طرفي مشاجرة بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الاشخاص بالتلويح بسلاح أبيض وترويع الأهالى بمنطقة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره منذ حوالى 4 أشهر خلال مشاجرة نشبت بين طرف أول (شخصين ، ربة منزل) ، طرف ثان (عامل، ربة منزل) وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم.. بسبب خلافات الجيرة ولم يتم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى آنذاك، وعقب تجدد المشاجرة بين الطرفين قام أحد أفراد الطرف الثانى بنشره فى إطار الإساءة لخصومهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة .. وبحوزة الطرف الأول (السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.