القبض على موظف تحرش بفتاة في التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة "ملاكى" بمضايقتها والتحرش بها لفظياً حال سيرها بأحد الشوارع بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد صاحبة الحساب (مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وبسؤالها قررت تضررها من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بمضايقتها والتحرش بها لفظيا.

وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.