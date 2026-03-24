انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالعياط يصيب 6 ركاب

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة العياط بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي في العياط، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.