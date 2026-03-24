اخماد حريقين داخل منزل وشقة في العمرانية وأوسيم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

فيما اندلع حريق داخل منزل فى منطقة أوسيم ، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.