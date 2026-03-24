إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل سيدة مشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحى في الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، إحالة عامل بتهمة قتل سيدة مشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحى فارغة بدائرة قسم شرطة الجيزة للمحاكمة الجنائية عقب رفضها ممارسة الرذيلة معه للمرة الثانية بعد تعاطي المخدرات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه أثناء سيره في الشارع لجمع الخردة شاهد المجني عليها مشردة تجلس في الشارع تتعاطى مخدر الآيس فجلس بجوارها وشاركها في جلسة تعاطي المخدرات، ثم مارس معها الرذيلة برضاها.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك طلب منها ممارسة الحرام مرة أخرى فرفضت فاعتدى عليها بالضرب ثم خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل ماسورة صرف صحي كبيرة، ثم عاشرها بعد وفاتها وفر هاربا.

تلقت الشرطة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل إحدى مواسير الصرف الصحى الفارغة والمجهزة لتركيبها بالشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.. تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.