تأخر في توصيل والدتها.. التحقيق مع سائق نقل ذكي بتهمة التعدي على سيدة بالعجوزة

تجرى النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات في واقعة اتهام سائق تابع لإحدى شركات توصيل المواطنين، بالاعتداء على سيدة في العجوزة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

و ذكر السائق أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين السيدة، لخلاف على توصيل والدتها، ودفعها بقوة نتيجة الخلاف، ما أسفر عن سقوطها أرضا، نافيا الاعتداء عليها بالضرب.

البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية لما تم تداوله حول تضرر سيدة من تصرفات سائق "أبلكيشن"، وبالفحص والتحري تبين أن الشاكية مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة ومصابة بكدمات في أنحاء جسدها، وبسؤالها أمام رجال المباحث، قررت أنها دخلت في مشادة كلامية مع السائق بسبب تأخره الملحوظ في توصيل والدتها إلى وجهتها.

وأضافت الضحية في أقوالها، أن معاتبتها للسائق لم تلق قبولاً لديه، حيث قام بالتمادي في توجيه الشتائم والسباب لها، وتطور الأمر إلى قيامه بدفعها بقوة ما أدى لسقوطها وإصابتها بالإصابات المذكورة، قبل أن يفر هارباً بسيارته الملاكي التي تعمل ضمن منظومة النقل الذكي.

وعقب تقنين الإجراءات وتفريغ الكاميرات وتحديد بيانات السيارة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وفي مأمورية أمنية استهدفته، ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً مبرراً تصرفه بنشوب خلاف بينهما أثناء التوصيلة.ت

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.