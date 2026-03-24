ماس وذهب ودولارات.. زوجة إعلامي شهير تتهم خادمة أجنبية بسرقتها

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مجوهرات زوجة إعلامي شهير من داخل فيلته بمدينة 6 أكتوبر، حيث اتهمت خادمة أجنبية بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وماس وفضة ومبالغ مالية.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من زوجة إعلامي شهير باكتشافها سرقة اختفاء مجوهرات ومبالغ مالية من داخل دولاب غرفة النوم، واتهمت خادمة أجنبية استلمت العمل لديها منذ عدة أشهر، ولا تعلم محل إقامتها الحالي، ورجحت قيامها بارتكاب الواقعة مستغلة تواجدها داخل المنزل.

وكشفت التحريات أن المسروقات عبارة عن خاتم ودبلة من الماس، وطقم ذهب يزن نحو 100 جرام، وطقم فضة مكون من كوليه وخاتم وحلق، ومبالغ مالية حوالي 600 دولار و20 ألف جنيه مصري.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت طبيعة عملها داخل المنزل وقامت بمغافلة المجني عليها والاستيلاء على المسروقات.

وتم تشكيل فريق بحث لتتبع خطوط سير المتهمة وإلقاء القبض عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.