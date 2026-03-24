القبض على المتهمين بالتشاجر مع سيدة في المعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليها أمام محل عملها بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (مالكة محل"مصابة بكدمات وجروح متفرقة" – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبسؤالها قررت بتضررها من (3 أشخاص) لقيامهم بالتعدى بالضرب عليها وشقيقها (طالب "مصاب بجروح قطعية"- مقيم بذات الدائرة) وإحداث إصابتهما لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم (3 أشخاص "إثنين منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة" – مقيمين بذات الدائرة) وبحوزتهم ( 2عصا خشبية) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وإتهموا شقيق الشاكية بإحداث إصابتهم المنوه عنها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.