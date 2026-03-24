الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاختطاف في بني سويف.. ادعاء كاذب للضغط في خلاف مالي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام شخصين بإستدراجه وإختطافه داخل سيارة والتعدى عليه بالضرب وإلقائه منها بأحد الشوارع وإكتشافه بأنه تم تحرير محضر كونها واقعة ضرب دون ذكر واقعة الإختطاف ، وتلقيه تهديد من أحد الأشخاص بأحد أقسام الشرطة ببنى سويف للتنازل عن المحضر.



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى قام (الشاكى "سائق" - مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى) بتحرير محضر بمركز شرطة الواسطى إتهم فيه (شخصين - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث وسؤال المشكو فى حقهما.

بإستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما أقرا بتقابلهما مع الشاكى بأحد المقاهى كائن بدائرة المركز لحل خلافات مالية عقب فض شراكة عمل بينهم، وعقب ذلك طلب منهما توصيله للمنزل ، وحال إستقلاله السيارة صحبتهما قام بالقفز منها على النحو الظاهر بمقطع الفيديو ، مما أدى لإصابته بجروح وكدمات متفرقة.

وبمواجهة الشاكى أقر بنشره المنشور المشار إليه والإدعاء كذباً بأنها واقعة إختطاف ، وتغيير مركز الشرطة للتوصيف القانونى للواقعة وتهديده فى محاولة للضغط على المشكو فى حقهما لإنهاء تلك الخلافات وعدم مطالبتهما له بأية مبالغ مالية ناتجه عن شراكتهما السابقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





