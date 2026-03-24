الأربعاء والخميس | توجيهات عاجلة في التنمية المحلية بسبب اضطراب الطقس

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين وفقًا للتحذيرات والتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية وقد تصل إلى السيول مع نشاط للرياح علي البلاد.

واستعرضت وزيرة التنمية التنمية والبيئة تقريراً  من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بشأن الموقف العام بالمحافظات ومستوى الجاهزية للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة.

ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظات، برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أية تداعيات محتملة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة، مع إحكام منظومة إدارة الأزمات ، واتخاذ الاجراءات الاستباقية ومراجعة جاهزية معدات رفع تجمعات مياه الأمطار وانتشارها في الشوارع والميادين والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار وخطوط التصريف ورفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية كالمستشفيات  والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، لمستوى الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية، والتأكيد على سرعة الاستجابة الميدانية لأي مستجدات.

وشملت التوجيهات الصادرة عددًا من الإجراءات التنفيذية العاجلة، في مقدمتها رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات، وربطها على مدار 24 ساعة بـ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان المتابعة اللحظية وسرعة اتخاذ القرار.

كما تضمنت التوجيهات ضرورة المتابعة المستمرة لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتعامل الفوري مع أية مستجدات، إلى جانب مراجعة جاهزية المعدات الخاصة بالتعامل مع مياه الأمطار والسيول، والتأكد من كفاءتها الفنية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  كذلك بسرعة تطهير وصيانة شبكات الصرف ومخرات السيول، والتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها (الكهرباء – مياه الشرب – الصرف الصحي – الحماية المدنية – المرور)، لضمان تكامل الجهود.

كما شملت التوجيهات نشر فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمناطق الحيوية، ومتابعة حالة الطرق والمحاور الرئيسية، واتخاذ ما يلزم من قرارات عاجلة وفقًا لتقدير كل محافظة، بما يحقق الصالح العام.

وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، شددت الدكتورة منال عوض ، على أهمية تنبيه المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات سوء الأحوال الجوية ، وضرورة توعية المواطنين عبر مختلف الوسائل الإعلامية وصفحات المحافظات الرسمية، لتجنب التواجد في أماكن تجمع المياه أو أسفل الأشجار ولوحات الإعلانات  أثناء تعرض المحافظات للرياح  الشديدة، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  على أهمية التنسيق مع المحافظات المجاورة، مع موافاة غرفة العمليات المركزية بالوزارة بتقارير دورية وفورية عن تطورات الموقف.

وأكدت د.منال عوض أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإدارة الاستباقية للأزمات، بما يضمن تقليل الآثار المحتملة للحالة الجوية وتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستجابة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

مرض السيلياك
مرض السيلياك
مرض السيلياك

مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل

أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

