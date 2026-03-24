الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد: البلاد على موعد مع موجة طقس شديدة البرودة خلال الأيام المقبلة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم، الثلاثاء، طقسًا باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئًا على جنوب الصعيد، مع استمرار البرودة ليلاً.

وأضافت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وبعض مناطق محافظة البحر الأحمر، مع احتمال غزارة الأمطار مساءً على السلوم ومطروح، على فترات متقطعة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 24 مارس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.42 جنيه.

سعر الشراء: 52.29 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.51 جنيه.

سعر الشراء: 30.34 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.03 جنيه.

سعر الشراء: 69.83 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.96 جنيه.

سعر الشراء: 13.92 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.27 جنيه.

سعر الشراء: 14.23 جنيه.

دول الخليج: الرئيس السيسي يقود جهود كبيرة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

أشاد قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالدور البارز لمصر وجهودها الكبيرة لإنهاء النزاع المستمر منذ 25 يومًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وفقاً لتقرير نقلته “القاهرة الإخبارية”.

الحرب أدت إلى توترات كبيرة في المنطقة، بما في ذلك استهداف إيران للقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز وما تبعه من تأثيرات على الملاحة العالمية وأسواق النفط.

الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي أعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لدولته ودورها في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن زيارة الرئيس السيسي تعكس العلاقات الأخوية القوية بين البلدين والشعبين.

وأكد حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.


الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية.

استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية للموازنة:

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، التي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.


تفاصيل حزمة التيسيرات الثانية للتسهيلات الضريبية

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الضريبي.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الحزمة الجديدة تتضمن نحو 33 إجراءً وتعديلًا تشريعيًا، تشمل تعديلات على عدد من القوانين المنظمة، من بينها 7 تعديلات رئيسية، إلى جانب تعديلين على قانون رسم تنمية الموارد المالية، و7 تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن تعديلات أخرى تهدف إلى تحسين بيئة العمل الضريبي.

ترامب يسعى لاتفاق مع طهران.. ومشاورات أمنية عاجلة في تل أبيب ترقبًا للتطورات

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، عن حالة من التحركات المكثفة داخل إسرائيل، حيث يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية عاجلة مع قادة الأجهزة الأمنية، في ظل تطورات إقليمية متسارعة تتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ثورة مرتقبة في الأهلي.. رحيل 10 لاعبين ونجوم كبار على رأس القائمة لإعادة بناء الفريق

قال الناقد الرياضي وائل سامي إن النادي الأهلي يشهد حالة من الترقب داخل أروقته، في ظل توقعات بإجراء تغييرات واسعة على مستوى قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك احتمالية برحيل ما لا يقل عن 10 لاعبين ضمن خطة لإعادة الهيكلة الفنية.

وأوضح خلال لقائه مع نهاد سمير وروان أبو العينين ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن هذه الخطوة تأتي بسبب تراجع مستوى عدد من اللاعبين وعدم تقديم الإضافة المطلوبة، لافتًا إلى أن بعض الأسماء البارزة باتت مهددة بالرحيل، على رأسها الحارس محمد الشناوي، في ظل جدل حول مستواه مؤخرًا، مع اتجاه لمنح الفرصة للحارس مصطفى شوبير.

الحكومة تطمئن المواطنين: القمح متوفر والخبز مستقر.. فيديو

يُعد القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية، نظرًا لدوره الحيوي في توفير الغذاء الأساسي للمواطنين وضمان استقرار أسعار الخبز.

ومع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مثل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب السكاني، أصبحت الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

دينا دياب تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "السادة الأفاضل"

روت الفنانة دينا دياب تفاصيل عملها في فيلم "السادة الأفاضل"، مؤكدة أن التجربة كانت مليئة بالمواقف الإنسانية والظروف الصعبة أثناء التصوير.

وخلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، قالت “دياب” إنها استلهمت شخصية "دنيا" بالفيلم من صديقة لها في الفيوم، موضحة أن اللهجة الريفية والعادات المرتبطة بالمناسبات مثل تناول البط في عيد الفطر أضفت واقعية وصدق على الشخصية.

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5914 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6900 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7886 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55200 جنيه.

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني

رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء

