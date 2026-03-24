الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

دينا دياب تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "السادة الأفاضل"

منار عبد العظيم

روت الفنانة دينا دياب تفاصيل عملها في فيلم "السادة الأفاضل"، مؤكدة أن التجربة كانت مليئة بالمواقف الإنسانية والظروف الصعبة أثناء التصوير.

وخلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، قالت دياب إنها استلهمت شخصية "دنيا" بالفيلم من صديقة لها في الفيوم، موضحة أن اللهجة الريفية والعادات المرتبطة بالمناسبات مثل تناول البط في عيد الفطر أضفت واقعية وصدق على الشخصية.

الإصابة لم تعطل التصوير رغم كسر الكاحل

وأضافت الفنانة أنها تعرضت لإصابة قوية في كاحلها خلال فترة التحضير للفيلم، ما اضطرها لاستخدام الجبس والعكازات، لكنها أصرت على استكمال العمل رغم الصعوبات.

وأوضحت أن المخرج كريم الشناوي تعامل مع الموقف بذكاء، حيث أعاد صياغة بعض المشاهد لتتناسب مع حالتها الصحية، وهو ما ذكرها بتجربة مشابهة للفنانة عبلة كامل في مسلسل "هوانم جاردن سيتي" حين أصيبت في قدمها ولكنها استمرت في التصوير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

حالة الطقس

استعدوا لأقوى الحالات المطرية .. تحذير رسمي من طقس الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جولة تفقدية

عقب اجازه العيد.. وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد عددا من مدارس إدارة غرب

المحافظ خلال جولته

جولة ميدانية لمحافظ جنوب سيناء لتعظيم الاستثمار السياحي بطور سيناء

محافظ الغربية

محافظ الغربية: على المواطنين توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة لمواجهة الطقس غير المستقر

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد