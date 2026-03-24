دينا دياب تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "السادة الأفاضل"

روت الفنانة دينا دياب تفاصيل عملها في فيلم "السادة الأفاضل"، مؤكدة أن التجربة كانت مليئة بالمواقف الإنسانية والظروف الصعبة أثناء التصوير.

وخلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، قالت دياب إنها استلهمت شخصية "دنيا" بالفيلم من صديقة لها في الفيوم، موضحة أن اللهجة الريفية والعادات المرتبطة بالمناسبات مثل تناول البط في عيد الفطر أضفت واقعية وصدق على الشخصية.

الإصابة لم تعطل التصوير رغم كسر الكاحل

وأضافت الفنانة أنها تعرضت لإصابة قوية في كاحلها خلال فترة التحضير للفيلم، ما اضطرها لاستخدام الجبس والعكازات، لكنها أصرت على استكمال العمل رغم الصعوبات.

وأوضحت أن المخرج كريم الشناوي تعامل مع الموقف بذكاء، حيث أعاد صياغة بعض المشاهد لتتناسب مع حالتها الصحية، وهو ما ذكرها بتجربة مشابهة للفنانة عبلة كامل في مسلسل "هوانم جاردن سيتي" حين أصيبت في قدمها ولكنها استمرت في التصوير.