دول الخليج: الرئيس السيسي يقود جهود كبيرة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

طأشاد قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالدور البارز لمصر وجهودها الكبيرة لإنهاء النزاع المستمر منذ 25 يومًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى وفقاً لتقرير نقلته القاهرة الإخبارية.

الحرب أدت إلى توترات كبيرة في المنطقة، بما في ذلك استهداف إيران للقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز وما تبعه من تأثيرات على الملاحة العالمية وأسواق النفط.

الإمارات العربية المتحدة

الرئيس الإماراتي أعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لدولته ودورها في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي.

شدد على أن زيارة الرئيس السيسي تعكس العلاقات الأخوية القوية بين البلدين والشعبين.

أكد حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

مملكة البحرين

ملك البحرين رحب بزيارة الرئيس السيسي وأكد أنها دليل على عمق العلاقات الأخوية.

أثنى على موقف مصر الداعم لأمن واستقرار البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

شدد على تقديره لدور مصر الثابت في دعم الدول العربية والإسلامية.

المملكة العربية السعودية

ولي العهد السعودي رحب بالزيارة وأكد تاريخية العلاقة بين مصر والسعودية.

الأمير محمد بن سلمان أشاد بموقف مصر في الأزمة الحالية، مشيرًا إلى الدور التاريخي لمصر كقلب العالم العربي.

سلطنة عمان وقطر والكويت