الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دول الخليج: الرئيس السيسي يقود جهود كبيرة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

منار عبد العظيم

طأشاد قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالدور البارز لمصر وجهودها الكبيرة لإنهاء النزاع المستمر منذ 25 يومًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى وفقاً لتقرير نقلته القاهرة الإخبارية.

الحرب أدت إلى توترات كبيرة في المنطقة، بما في ذلك استهداف إيران للقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز وما تبعه من تأثيرات على الملاحة العالمية وأسواق النفط.

الإمارات العربية المتحدة

  • الرئيس الإماراتي أعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لدولته ودورها في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي.
  • شدد على أن زيارة الرئيس السيسي تعكس العلاقات الأخوية القوية بين البلدين والشعبين.
  • أكد حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

مملكة البحرين

  • ملك البحرين رحب بزيارة الرئيس السيسي وأكد أنها دليل على عمق العلاقات الأخوية.
  • أثنى على موقف مصر الداعم لأمن واستقرار البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
  • شدد على تقديره لدور مصر الثابت في دعم الدول العربية والإسلامية.

المملكة العربية السعودية

  • ولي العهد السعودي رحب بالزيارة وأكد تاريخية العلاقة بين مصر والسعودية.
  • الأمير محمد بن سلمان أشاد بموقف مصر في الأزمة الحالية، مشيرًا إلى الدور التاريخي لمصر كقلب العالم العربي.

سلطنة عمان وقطر والكويت

  • سلطان عمان عبّر عن تقديره الكبير لموقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة دول الخليج.
  • أمير الكويت ثمّن الدور الثابت لمصر في دعم الأمن الخليجي.
  • أمير قطر أبدى تقديره لحرص الرئيس السيسي على التواصل معه منذ بداية الأزمة، مؤكداً متابعة مصر المستمرة للأحداث.
مجلس التعاون الخليجي الرئيس الإماراتي ملك البحرين سلطنة عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

حسام حسن

24 مليون جنيه.. شاب مصري ينجح في جمع تكلفة علاجه من فقدان البصر في 6 أيام

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

ترشيحاتنا

لقطة من الحريق

محاولات للسيطرة على حريق في سوق الجملة بأكتوبر .. صور

المتهمين

جروح وكدمات.. القبض على طرفي مشاجرة بالسلاح الأبيض في الغربية

إصدار رخص دولية

في سيتي ستارز ومطار برج العرب.. مقار جديدة لإصدار رخص القيادة الدولية

بالصور

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

