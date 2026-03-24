تفاصيل حزمة التيسيرات الثانية للتسهيلات الضريبية

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الضريبي.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الحزمة الجديدة تتضمن نحو 33 إجراءً وتعديلًا تشريعيًا، تشمل تعديلات على عدد من القوانين المنظمة، من بينها 7 تعديلات رئيسية، إلى جانب تعديلين على قانون رسم تنمية الموارد المالية، و7 تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن تعديلات أخرى تهدف إلى تحسين بيئة العمل الضريبي.

وأشار رجب محروس، إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا إطلاق “كارت التميز” للممولين الأكثر التزامًا بسداد المستحقات في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة، إلى جانب تدشين مراكز خدمات ضريبية مميزة في عدد من المناطق، تشمل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين.

وأكد أن مصلحة الضرائب تعمل بالتوازي على إنهاء كافة المنازعات الضريبية القائمة مع الممولين، من خلال تقديم مزيد من التيسيرات والإجراءات المرنة، بما يسهم في بناء علاقة شراكة قائمة على الثقة، وتحفيز المجتمع الضريبي على الالتزام الطوعي.