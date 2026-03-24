صحة مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الطقس

أعلنت مديرية الصحة بمطروح رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشات التابعه لمديرية الصحة بمطروح ، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي قوية تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

واكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح علي اجراءات رفع الاستعداد بمنافذ تقديم الخدمات الصحية بوحدات و مراكز الرعاية الصحية الاولية و المستشفيات ومقرات الحجر الصحي بالمنافذ البرية و الجوية ، ومتابعه انتظام حضور القوة البشرية بجميع المنشات ، و تعزيز اقسام الطوارئ بالفرق الطبيه ، واستعداد المستشفيات علي تنفيذ الانتشار الداخلي والتعامل مع اي حدث كبير، والربط المباشر مع مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية الموحدة بديوان المحافظة.

كما اكد علي تعزيز المعدات داخل اقسام الطوارئ والعنايات باختلاف انواعها ، والمتابعه الدورية لارصدة الاكسجين سواء اسطوانات او خزانات او مولدات ، وكذلك توافر ارصدة السولار بكميات كافيه والتأكد من سلامة عمل المولدات ، وملء خزانات المياه النظيفه الاحتياطية،مع توافر الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين في جميع المستشفيات.

واشار وكيل الوزارة إلى التأكيد علي تواجد مدير المنشأة او من ينوب عنه وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والكهرباء والمصادر البديلة،، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ، و استعداد مخزن الكوارث بكل المستشفيات للاستخدام حال الاحتياج .

وشدد علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

كما أكد علي استمرار العمل في قطاعات ( الطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المنشآت التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل.

