الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس الشديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد إلى القصوى في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي قوية تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ صحية، وذلك من خلال

رفع الجاهزية الكاملة بأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

* توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأرصدة كافية من جميع فصائل الدم ومشتقاته.

* مراجعة مولدات الكهرباء وخزانات المياه وخطط الإخلاء.

‎ورفعت الوزارة جاهزية منظومة الإسعاف من

‎خلال توزيع 2400 سيارة إسعاف على مختلف أنحاء الجمهورية، وتخصيص 48 مركبة دفع رباعي للمناطق الصحراوية والجبلية، بالإضافة إلى 11 لانش إسعافي لتأمين الجزر النيلية، مع تكثيف الانتشار على الطرق الصحراوية والزراعية ودعم المحافظات الساحلية.

‎وتشمل الإجراءات تدعيم شبكات الاتصال اللاسلكي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ، وتعزيز التنسيق مع الدفاع المدني، ورصد نحو 300 مخر سيول ومنخفض مع تكثيف التمركزات

حولها.

‎وفي السياق ذاته، أكد المتحدث تكثيف الإجراءات الوقائية من خلال متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض، مع توافر الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين في جميع المستشفيات.

‎ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية وتجنب التواجد في مناطق تجمع المياه أو مجاري الأمطار، مشددًا على أن غرف الأزمات والطوارئ تعمل على مدار الساعة، مرتبطة بمركز التحكم الرئيسي، والخط الساخن 137 جاهز لتلقي البلاغات والاستفسارات الطبية على مدار اليوم.