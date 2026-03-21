وزير الصحة يتلقى تقريراً عن 35 زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات بالمحافظات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تقريراً مفصلاً عن نشاط فرق عمل إدارة متابعة المشروعات القومية بالوزارة خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2026.

وتضمن التقرير تنفيذ 35 زيارة ميدانية شملت المرور على 14 مستشفى و13 وحدة صحية في عدة محافظات، بمشاركة عدد من المهندسين والمتخصصين بالإدارة الهندسية بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المرور الميداني أسفر عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عدة محافظات، حيث شملت المتابعة في محافظة القاهرة أعمال الصيانة بمخازن التموين الطبي بالعباسية.

وفي محافظة الجيزة المرور على مشروع مستشفى بولاق الدكرور مع تركيب وتشغيل شاشات الرعاية المركزة وأجهزة رسم القلب وقياس العلامات الحيوية، بالإضافة إلى الانتهاء من محطة مياه وحدة الغسيل الكلوي.

وفي محافظة الغربية تم متابعة الأعمال الجارية وتسريع وتيرة العمل بالوحدات الصحية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» ووحدة شبرا قلوج الصحية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 100%.

وفي محافظة قنا تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتقنية الأساسية لوحدتي «حاجر الدهسة» و«نجع العمدة» لتنمية الأسرة مع إتمام تركيب محولات التيار الكهربائي وإطلاق التيار تمهيداً للتسليم الابتدائي، إلى جانب متابعة مشروع إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى «أبو تشت» بقيمة 265 مليون جنيه ومبنى مماثل بمستشفى دشتا بقيمة 250 مليون جنيه، وتنفيذ إنشاء مبنى للتمريض بمستشفى نجع حمادي بقيمة 95 مليون جنيه.

مراجعة الأعمال الجارية النهائية

من جانبه، أوضح الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية أن الوزارة تحرص على مراجعة الأعمال الجارية النهائية بعدة منشآت صحية مثل المعمل المشترك بقنا ومستشفى العبور بالقليوبية.

تأتي هذه التحركات الميدانية الواسعة لتؤكد التزام وزارة الصحة والسكان بتقديم خدمات طبية متميزة وفقاً لأكواد التشغيل العالمية، وربط كافة المنشآت المطورة بمنظومة التأمين الصحي الشامل فور تطبيقها بالمحافظات المستهدفة، بما يعزز من جودة الرعاية الصحية ويحقق نقلة نوعية في البنية التحتية الطبية على مستوى الجمهورية.