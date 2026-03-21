حملات مكثفة من وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المنشآت الطبية الخاصة خلال عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت حملة مكبرة ومكثفة لمتابعة خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في المنشآت الطبية الخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصًا على ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة للمواطنين في جميع الأوقات، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الحملات التفتيشية شملت المرور على 114 منشأة طبية متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، تضم مستشفيات خاصة، ومراكز طبية متخصصة، وأقسام الرعاية المركزة، وحضانات الأطفال حديثي الولادة، ومراكز الغسيل الكلوي. وتركزت هذه الزيارات على التأكد من جاهزية المنشآت الكاملة، وامتثالها للاشتراطات الصحية ومعايير الجودة المعتمدة.

مراجعة شاملة لتراخيص المنشآت

وأضاف أن فرق التفتيش قامت بمراجعة شاملة لتراخيص المنشآت، وتراخيص مزاولة المهنة للأطقم الطبية والتمريضية، ومعايير مكافحة العدوى، إلى جانب التحقق من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة في الأقسام الحيوية المعنية باستقبال الحالات الطارئة والحرجة. كما تم الاستماع إلى آراء وملاحظات المترددين على هذه المنشآت لتقييم جودة الخدمات المقدمة وضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.

وأشار الدكتور هشام زكي إلى أنه تم توجيه 38 إنذارًا للمنشآت التي سجلت مخالفات، مع إلزامها باتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية طوال أيام عيد الفطر المبارك ضمن خطة التأمين الطبي الشاملة، لضمان استمرارية الخدمات الطبية بأعلى درجات السلامة والجودة.

وتجدد وزارة الصحة والسكان التأكيد على التزامها الكامل بتوفير رعاية صحية آمنة ومتميزة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك وفي كل الأوقات، من خلال المتابعة المستمرة والإشراف الدقيق على جميع المنشآت الطبية، سواء الحكومية أو الخاصة، لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

