ائتلاف أولياء أمور مصر: تعليق الدراسة قرار صائب لضمان سلامة الطلاب والمعلمين

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن قرار تعليق الدراسة يُعد قرارًا صائبًا، مشيرةً إلى أن الأولوية يجب أن تكون لسلامة الطلاب والمعلمين، خاصةً مع احتمالية تعرض بعض الطلاب لحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في تغطية خاصة على قناة «صدى البلد»، أن الطقس السيئ يؤثر على انتظام الطلاب في المدارس، داعيةً أولياء الأمور إلى إبقاء أبنائهم في المنازل ما دامت لا توجد ضرورة للنزول.

وأضافت أن تجربة جائحة كورونا أسهمت في تسهيل تقديم المحاضرات عبر الإنترنت، وأن المنصات التعليمية أصبحت الآن متطورة، مما يمنح الطلاب فرصة أفضل لتنظيم وقتهم قبل الامتحانات. كما شددت على أهمية تناول الفواكه والخضروات لتعزيز التركيز وتحقيق أفضل النتائج الدراسية.